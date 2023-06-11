"Планы любят тишину": Буданов опубликовал интригующее видео
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Украинцев призывают соблюдать тишину в медиа пространстве
Глава украинской разведки Кирилл Буданов записал немногословное видео, смыслом которого был призыв к тишине. В описании к видео сказано, что планы любят тишину.
30-секундный ролик опубликован в официальном канале ГУР МО Украины. В видео главный разведчик страны не вымолвил ни слова.
Вероятно, это видео является очередным призывом к соблюдению тишины в информационном пространстве. Россияне и западные СМИ все чаще говорят о том, что контрнаступление ВСУ уже якобы идет. Однако украинские силовики этого не подтверждают и не первый раз призывают меньше обсуждать эту тему в медиа, чтобы не навредить планам Генштаба и самой операции.
Отметим, что это не первое подобное видео. Ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр опубликовала видео с аналогичной подписью "Планы любят тишину". Основной посыл ролика заключался в том, что контрнаступление ВСУ начнется не в соцсетях, а на поле боя. Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с подписью "Пришло время возвращать свое".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне приняли разведку боем за контрнаступление ВСУ и в панике начали бежать с позиций. Но на сегодняшний день подробностей о начале контрнаступления нет, считает эксперт Александр Коваленко.