"Планы любят тишину": Буданов опубликовал интригующее видео

Украинцев призывают соблюдать тишину в медиа пространстве

Глава украинской разведки Кирилл Буданов записал немногословное видео, смыслом которого был призыв к тишине. В описании к видео сказано, что планы любят тишину.

30-секундный ролик опубликован в официальном канале ГУР МО Украины. В видео главный разведчик страны не вымолвил ни слова.

Вероятно, это видео является очередным призывом к соблюдению тишины в информационном пространстве. Россияне и западные СМИ все чаще говорят о том, что контрнаступление ВСУ уже якобы идет. Однако украинские силовики этого не подтверждают и не первый раз призывают меньше обсуждать эту тему в медиа, чтобы не навредить планам Генштаба и самой операции.

Отметим, что это не первое подобное видео. Ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр опубликовала видео с аналогичной подписью "Планы любят тишину". Основной посыл ролика заключался в том, что контрнаступление ВСУ начнется не в соцсетях, а на поле боя. Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с подписью "Пришло время возвращать свое".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне приняли разведку боем за контрнаступление ВСУ и в панике начали бежать с позиций. Но на сегодняшний день подробностей о начале контрнаступления нет, считает эксперт Александр Коваленко.