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В Армянске официально введен режим ЧС

Эвакуация в Армянске
19:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Режим ЧС объявлен в крымском Армянске из-за загрязнений атмосферы.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Армянске (север Крыма), где ухудшилась экологическая ситуация из-за выбросов вредных веществ в атмосферу.

"Решением комиссии введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко в эфире канала "Крым 24".

По его словам, на такое решение в городе "реагируют нормально". "Паники нет", - отметил В.Телиженко.

Сроки окончания режима ЧС определит штаб по ликвидации ситуации в Армянске.

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Новости Украины, Армянск, Крым, Режим ЧС, Экологическая ситуация.
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