Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4489254-v-armyanske-ofitsialno-vvedet-rezhim-chs.html
В Армянске официально введен режим ЧС
19:33 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: Режим ЧС объявлен в крымском Армянске из-за загрязнений атмосферы.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Армянске (север Крыма), где ухудшилась экологическая ситуация из-за выбросов вредных веществ в атмосферу.
"Решением комиссии введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко в эфире канала "Крым 24".
По его словам, на такое решение в городе "реагируют нормально". "Паники нет", - отметил В.Телиженко.
Сроки окончания режима ЧС определит штаб по ликвидации ситуации в Армянске.
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