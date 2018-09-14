В Армянске официально введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Армянске (север Крыма), где ухудшилась экологическая ситуация из-за выбросов вредных веществ в атмосферу.

"Решением комиссии введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко в эфире канала "Крым 24".

По его словам, на такое решение в городе "реагируют нормально". "Паники нет", - отметил В.Телиженко.

Сроки окончания режима ЧС определит штаб по ликвидации ситуации в Армянске.