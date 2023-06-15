Прогноз неутешительный: оккупанты подсчитали, на сколько хватит воды в Северо-Крымском канале

В Крыму без орошения, в частности, останутся рисовые поля

Россияне своим подрывом Каховской ГЭС не только затопили множество украинских населенных пунктов, где убили животных и людей, но и буквально уничтожили Северо-Крымский канал, питающий полуостров водой, который, к слову, там считают "своим". Таким образом рф буквально "выстрелила себе в ногу".

Об этом сообщает "Крым Реалии", ссылаясь на заявление "главы" парламента оккупированного Крыма Владимира Константинова.

По его словам, из-за подрыва Каховской ГЭС воды в Северо-Крымском канале остались всего на несколько месяцев. Теперь в Крыму, в частности, без орошения останутся рисовые поля. И хотя сейчас на них еще хватает воды, но российские "власти" Крыма уже судорожно ищут альтернативные способы мелиорации.

"Когда принималось решение советской властью о строительстве [Северо-Крымского канала], как раз производство риса было одним из направлений. За этот год мы уже собрали первый урожай, многие хозяйства стали возвращаться к рису, потому что он выгоден… Никаких заявок на ущерб какой-то мы не получали, его нет на эту минуту. Потому что запасы воды в самом канале еще есть, в течение нескольких месяцев закончатся, но они пока есть", – отметил Константинов.

Напомним, что из-за подрыва Каховской ГЭС в Крыму без воды остаются и крупные предприятия. Не зная, как разрешить ситуацию, россияне могут просто подорвать цеха "Крымского титана", чтобы просто насолить Украине. Больше о том, какие последствия эта катастрофа может иметь для Украины читайте, перейдя по ссылке.