Прогноз невтішний: окупанти підрахували, на скільки вистачить води у Північно-Кримському каналі

У Криму без зрошення, зокрема, залишаться рисові поля

росіяни своїм підривом Каховської ГЕС не тільки затопили безліч українських населених пунктів, де вбили тварин і людей, а й буквально знищили Північно-Кримський канал, живлячий півострів водою, який, до речі, там вважають "своїм". Таким чином росія буквально "вистрілила собі в ногу".

Про це повідомляє "Крим Реалії", посилаючись на заяву "глави" парламенту окупованого Криму Володимира Константінова.

За його словами, через підрив Каховської ГЕС води у Північно-Кримському каналі залишилися лише на кілька місяців. Тепер у Криму без зрошення, зокрема, залишаться рисові поля. І хоча зараз на них ще вистачає води, але російська "влада" Криму вже судомно шукає альтернативні способи меліорації.

"Коли приймалося рішення радянською владою про будівництво [Північно-Кримського каналу], саме виробництво рису було одним із напрямків. За цей рік ми вже зібрали перший урожай, багато господарств стали повертатися до рису, бо він вигідний… Жодних заявок на збитки якісь ми не отримували, його немає на цю хвилину. Тому що запаси води в самому каналі ще є, протягом декількох місяців закінчаться, але вони поки є", — зазначив Константінов.

Нагадаємо, що через підрив Каховської ГЕС у Криму без води залишаються й великі підприємства. Не знаючи, як вирішити ситуацію, росіяни можуть просто підірвати цехи "Кримського титану", щоби просто насолити Україні. Більше про те, які наслідки ця катастрофа може мати для України читайте, перейшовши за посиланням.