Не простий теракт: полковник СБУ пояснив, навіщо росії підривати "Кримський титан"

Катастрофа на підприємстві не матиме жодного військового значення

Терактом на "Кримському титані", який готує росія, країна-окупант підтверджує, що змирилася з тим, що ЗСУ вижене її звідти. Адже можлива катастрофа на підприємстві не матиме жодного військового значення, а її метою буде — насолити Україні.

Таку думку висловив військовий експерт та полковник СБУ у відставці Михайло Притула у коментарі "Телеграфу".

Він наголосив, що головним мотивом у цьому випадку стане ослаблення України в економічному сенсі.

"В рф вже розуміють, що ці території будуть деокуповані, а все, що знаходиться на них, повернеться під контроль України. Знищуючи "Кримський титан", росіяни діють на перспективу і усувають конкурента з експорту стратегічної сировини на європейському ринку", — пояснює експерт

Більше про мотиви росіян у підриві "Кримського титану", а також про те до яких наслідків може призвести черговий прояв варварської політики рф ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Окупанти мінують "Кримський титан". Навіщо рф катастрофа на півострові і які наслідки вона матиме для України".

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