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Після катастрофи на Каховській ГЕС: на Херсонщині знайшли холеру та кишкову паличку

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Автор
На Херсонщині та на Одещині знайшли збудники тяжких хвороб Новина оновлена 13 червня 2023, 16:16
На Херсонщині та на Одещині знайшли збудники тяжких хвороб. Фото Колаж "Телеграфу"

Спалахи хвороб, на щастя, не зафіксовано

Повінь після підриву Каховської ГЕС призвела до забруднення води пально-мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Фахівці вже виявили на Херсонщині холеру та кишкову паличку, а на пляжах Одеської області – ротавірус, сальмонеллу та астровірус.

Про це сьогодні, 13 червня, повідомив начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко під час брифінгу у Military Media Center.

"Ми щодня відбираємо проби води та робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок. З нами паралельно робить аналізи СЕС, яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже затопило дуже багато населених пунктів, дворових будівель, каналізацій". Ми досліджуємо воду з хімії, а вони спеціалісти санепідемстанці – з біології", — зазначив він.

Водночас Олег Павленко закликає мешканців південних областей не вживати воду з колодязів, оскільки це може бути небезпечним для здоров’я. Спочатку її необхідно перевірити в лабораторії на наявність небезпечних речовин або бактерій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після катастрофи на Каховській ГЕС медики в регіонах, що знаходяться в зоні епідемічного ризику, зробили запаси лікарських препаратів, у тому числі й для лікування гострих кишкових інфекцій.

Теги:
#Херсонська область #Холера #Одеська область #Кишкова паличка #Каховська ГЕС