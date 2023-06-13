Після катастрофи на Каховській ГЕС: на Херсонщині знайшли холеру та кишкову паличку

Спалахи хвороб, на щастя, не зафіксовано

Повінь після підриву Каховської ГЕС призвела до забруднення води пально-мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Фахівці вже виявили на Херсонщині холеру та кишкову паличку, а на пляжах Одеської області – ротавірус, сальмонеллу та астровірус.

Про це сьогодні, 13 червня, повідомив начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко під час брифінгу у Military Media Center.

"Ми щодня відбираємо проби води та робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок. З нами паралельно робить аналізи СЕС, яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже затопило дуже багато населених пунктів, дворових будівель, каналізацій". Ми досліджуємо воду з хімії, а вони спеціалісти санепідемстанці – з біології", — зазначив він.

Водночас Олег Павленко закликає мешканців південних областей не вживати воду з колодязів, оскільки це може бути небезпечним для здоров’я. Спочатку її необхідно перевірити в лабораторії на наявність небезпечних речовин або бактерій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після катастрофи на Каховській ГЕС медики в регіонах, що знаходяться в зоні епідемічного ризику, зробили запаси лікарських препаратів, у тому числі й для лікування гострих кишкових інфекцій.