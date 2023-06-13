После катастрофы на Каховской ГЭС: на Херсонщине нашли холеру и кишечную палочку

Вспышки болезней, к счастью, не зафиксировано

Наводнение после подрыва Каховской ГЭС привело к загрязнению воды горюче-смазочными материалами и ядохимикатами. Специалисты уже обнаружили на Херсонщине холеру и кишечную палочку, а на пляжах Одесской области — ротавирус, сальмонеллу и астровирус.

Об этом сегодня, 13 июня, сообщил начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко во время брифинга в Military Media Center.

"Мы каждый день отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы СЭС, отслеживающей санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, дворовых зданий, канализаций". Мы исследуем воду по химии, а они специалисты санэпидемстанцы – по биологии", — отметил он.

Вместе с тем Олег Павленко призывает жителей южных областей не употреблять воду из колодцев, поскольку это может быть опасно для здоровья. Для начала ее необходимо проверить в лаборатории на наличие опасных веществ или бактерий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после катастрофы на Каховской ГЭС медики в регионах, находящихся в зоне эпидемического риска, сделали запасы лекарственных препаратов, в том числе и для лечения острых кишечных инфекций.