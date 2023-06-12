На юге Украины ждут вспышки кишечных инфекций: как готовятся медики

Больницы Херсона, Николаева и Днепропетровщины станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней

После подрыва Каховской ГЭС и загрязнения воды, в регионах, находящихся в зоне эпидемического риска, уже подготовили двухмесячные запасы бактерицидных таблеток и средств для обеззараживания питьевой воды, а также лекарственных средств для лечения острых кишечных инфекций.

Об этом "Телеграфу" сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

К счастью, на данный момент случаев заболеваний, связанных с загрязнением воды, выявлено не было. Однако медики остаются на страже и готовятся к любым сценариям. К тому же, население планируют обеспечить средствами дезинфекции поверхностей в частных домах, подвергшихся подтоплениям.

Больницы Херсона, Николаева и Днепропетровщины станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. Как отмечают в ведомстве, в большинстве из этих медучреждений уже готовы к приему пациентов и предоставления им всей необходимой медицинской помощи. В том числе больницы Херсона работают на генераторах и обеспечены запасами воды.

Также на территории большей части медучреждений работают скважины, которые являются автономными источниками водоснабжения. Там, где их нет, в ближайшее время оборудуют скважины и системы очистки воды.

Полный текст читайте в материале на нашем сайте: Из-за подрыва Каховской ГЭС Украине грозит вспышка холеры и кишечных инфекций. Врачи рассказали, как избежать заражения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минздраве бьют тревогу из-за вероятных последствий от подрыва Каховской ГЭС. Там объясняют, что химикаты и возбудители инфекционных болезней могут оказаться в открытых водоемах и вода станет непригодной для потребления.