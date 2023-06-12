На півдні України чекають спалаху кишкових інфекцій: як готуються медики

Лікарні Херсона, Миколаєва та Дніпропетровщини стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб

Після підриву Каховської ГЕС та забруднення води у регіонах, що знаходяться в зоні епідемічного ризику, вже підготували двомісячні запаси бактерицидних таблеток та засобів для знезараження питної води, а також лікарських засобів для лікування гострих кишкових інфекцій.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

На щастя, зараз випадків захворювань, пов’язаних із забрудненням води, виявлено не було. Проте медики залишаються на варті та готуються до будь-яких сценаріїв. До того ж населення планують забезпечити засобами дезінфекції поверхонь у приватних будинках, що зазнали підтоплень.

Лікарні Херсона, Миколаєва та Дніпропетровщини стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. Як зазначають у відомстві, у більшості з цих медустанов уже готові до прийому пацієнтів та надання їм усієї необхідної медичної допомоги. У тому числі лікарні Херсона працюють на генераторах та забезпечені запасами води.

Також на території більшості медустанов працюють свердловини, які є автономними джерелами водопостачання. Там, де їх немає, найближчим часом обладнають свердловини та системи очищення води.

Повний текст читайте у матеріалі на нашому сайті: Через підрив Каховської ГЕС Україні загрожує спалах холери та кишкових інфекцій. Лікарі розповіли, як уникнути зараження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в МОЗ б’ють на сполох через ймовірні наслідки від підриву Каховської ГЕС. Там пояснюють, що хімікати та збудники інфекційних хвороб можуть опинитися у відкритих водоймах і вода стане непридатною для споживання.