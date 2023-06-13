Не простой теракт: полковник СБУ объяснил, зачем россии взрывать "Крымский титан"
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Катастрофа на предприятии не будет иметь никакого военного значения
Терактом на "Крымском титане", который готовит россия, страна-оккупант подтверждает, что смирилась с тем, что ВСУ выгонит её оттуда. Ведь возможная катастрофа на предприятии не будет иметь никакого военного значения, а её целью будет — насолить Украине.
Такое мнение выразил военный эксперт и полковник СБУ в отставке Михаил Притула в комментарии "Телеграфу".
Он отметил, что главным мотивом в данном случае станет ослабление Украины в экономическом смысле.
"В россии уже понимают, что эти территории будут деоккупированы, а все, что находится на них, вернется под контроль Украины. Уничтожая "Крымский титан", россияне действуют на перспективу и устраняют конкурента по экспорту стратегического сырья на европейском рынке", — объясняет эксперт.
Больше о мотивах россиян в подрыве "Крымского титана", а также о то к каким последствиям может привести очередное проявление варварской политики рф вы можете прочитать в материаеле "Телеграфа" под названием "Оккупанты минируют "Крымский титан". Зачем рф катастрофа на полуострове и какие последствия она будет иметь для Украины".
Напомним, ранее мы писали о том, как подрыв Каховской ГЭС скажется на других странах.
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