Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС: "Ситуация серьезная, но..."

Гросси закончил инспекцию на ЗАЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в МАГАТЭ обеспокоились последствиями для ЗАЭС. Из-за этого 15 июня на станцию прибыл глава организации Рафаэль Гросси.

Об этом сообщает "Телеграф".

Он провел инспекцию на оккупированной ЗАЭС и поделился выводами о ней. По его словам, ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.

"С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть и они реальные. С другой, были предприняты ряд мер для стабилизации ситуации", — сказал он по итогам поездки на ЗАЭС.

Гросси заверил, что работа по оценке ситуации будет продолжаться. Глава МАГАТЭ также констатировал, что воды в пруду-охладителе на данный момент достаточно для безопасной работы станции, дополнительные меры не требуются.

Напомним, что директор "Энергоатома" Петр Котин ранее объяснил, почему воды для охлаждения ЗАЭС может хватить еще на несколько лет даже после подрыва Каховской ГЭС.

Ранее мы писали о том, что предлагают в МАГАТЭ для защиты оккупированной ЗАЭС. Рафаэль Гросси создал план, состоящий из пяти принципов.