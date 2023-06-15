Глава МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС: "Ситуація серйозна, але..."

Гроссі закінчив інспекцію на ЗАЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС у МАГАТЕ стурбувалися наслідками для ЗАЕС. Через це 15 червня на станцію прибув голова організації Рафаель Гроссі.

Про це повідомляє "Телеграф".

Він провів інспекцію на окупованій росіянами ЗАЕС та поділився висновками про неї.

"З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є і вони реальні. З іншого, було вжито низку заходів для стабілізації ситуації", — сказав він за підсумками поїздки на ЗАЕС.

Гроссі зазначив у той же час, що рівень води для охолодження достатній.

Нагадаємо, що директор "Енергоатому" Петро Котін раніше пояснив, чому води для охолодження ЗАЕС може вистачити ще на кілька років навіть після підриву Каховської ГЕС.

Раніше ми писали про те, що пропонують у МАГАТЕ для захисту окупованої ЗАЕС. Рафаель Гроссі створив план, що складається з п’яти принципів.