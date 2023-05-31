Пять принципов Гросси: что предлагают в МАГАТЭ для защиты оккупированной ЗАЭС

В Украине готовы их рассматривать, однако есть что добавить

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил в Совбезе ООН новый план обеспечения безопасности ЗАЭС. Он состоит из пяти принципов, согласованных как с Украиной, так и с оккупантами.

Об этом пишет "УП". Он отметил, что эти обязательства важны во избежание опасности катастрофического инцидента. Соблюдение этих принципов должны контролировать эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС. В случае нарушений они будут докладывать руководителю, а он будет сообщать публично.

Пять принципов плана Гросси:

Нельзя атаковать со стороны ЗАЭС или ее Станция не должна использоваться в качестве базы или хранилища для тяжелого вооружения и военнослужащих, Риск для электроснабжения ЗАЭС должен быть исключен Все необходимое для безопасной и надежной работы (сооружения, системы, компоненты) должны быть защищены от саботажа или нападения. Не принимать меры, подрывающие принципы.

Гросси обратился к Украине и россии с просьбой придерживаться этих принципов. Украина уже отреагировала на план – представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что они должны предусматривать также демилитаризацию и деоккупацию станции. Среди шагов, о которых говорил Кислица:

вывод войск и российского персонала

гарантия бесперебойного электроснабжения с подконтрольной Украине территории

гуманитарный коридор для ротации персонала, управляющий, эксплуатирующий и ремонтирующий ЗАЭС.

Украина хотела бы включить эти пункты в резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ, если она будет принята на следующей сессии, которая начнется 5 июня. Кислица также сообщил, что на ЗАЭС находятся около пяти сотен российских военнослужащих и 50 единиц тяжелого вооружения. Техника и взрывчатка размещаются в турбинных залах трех энергоблоков. Постпред россии василий небензя продолжает заявлять, что российского вооружения и военных нет на станции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты могут устроить провокацию на ЗАЭС. Враг хочет обстрелять ЗАЭС и обвинить в этом украинские войска.