Разрушение Каховской ГЭС: оккупанты не пускают гуманитарку ООН в пострадавшие от наводнения районы

Представители ООН не смогли попасть в неподконтрольные Украине районы Херсонской области

Оккупанты так и не дали разрешения для представителей ООН на посещение захваченных ими районов Херсонской области, которые пострадали из-за теракта на Каховской ГЭС.

Как сообщает пресс-служба ООН, об этом заявила координатор организации в Украине Дениз Браун.

По ее словам, российское правительство отклонило запрос о предоставлении доступа в районы, которые находятся под оккупацией, однако представители организации продолжат работать над тем, чтобы этот доступ все же получить.

"Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами в соответствии с международным гуманитарным правом. Нельзя отказывать в оказании помощи людям, нуждающимся в ней", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, после подрыва Каховской ГЭС ликвидация последствий далека до завершения. Точной информации о том, сколько людей погибло после теракта пока нет, поскольку последствия затронули как подконтрольную часть Херсонщины, так и оккупированную, куда наблюдатели попасть не смогли.

По предварительным подсчетам на правом берегу около 17 тысяч человек потеряли жилье, на левом — более 25 тысяч.

Из-за загрязнения воды горюче-смазочными материалами и ядохимикатами существует высокий риск вспышки инфекционных болезней, вроде кишечной палочки или холеры.