Есть что скрывать? Россияне не пускают представителей ООН на оккупированные территории Херсонщины

Представителей ООН не пускают в оккупированную часть Херсонской области, что оказать помощь пострадавшим украинцам

В ООН снова заговорили катастрофе после подрыва Каховской ГЭС. Если ранее в организации заявляли, что обстоятельства подрыва якобы "остаются неясными", то теперь жалуются на то, что оккупанты не пускают их на левый берег.

Об этом рассказал Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, сообщает AP. Российские солдаты не дают представителям организации пересечь линию фронта.

По словам Гриффитса, россия не дала возможности представителям ООН попасть на временно оккупированные территории Херсонской области, чтобы помочь местным жителям. На следующий день после подрыва Каховской ГЭС замгенсека ООН встретился с послом россии в ООН Василием Небензей и попросил дать этот доступ. В то же время, на подконтрольной Украине территории ООН смогла оказать помощь 30 тысячам граждан.

"Во время разговора мы предоставили им детали, чтобы дать возможность Москве принять решение, которое, как мы надеемся, будет положительным. Надеюсь, это произойдет", — сказал Мартин Гриффитс.

Также он добавил, что вероятно ООН обратится со специальным призывом предоставить Украине дополнительные средства для борьбы с последствиями уничтожения Каховской ГЭС. Но говорить об этом будут через несколько недель, когда последствия станут более понятными во всех сферах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за подрыва Каховской ГЭС водохранилище резко обмелело. Вода ушла с десятка квадратных километров, из-за чего флора и фауна водоема существенно пострадала.