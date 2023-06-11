Є що ховати? Росіяни не пускають представників ООН на окуповані території Херсонщини

Представників ООН не пускають до окупованої частини Херсонської області, що надати допомогу постраждалим українцям

В ООН знову заговорили про катастрофу після підриву Каховської ГЕС. Якщо раніше в організації заявляли, що обставини підриву нібито "залишаються неясними", то тепер скаржаться, що окупанти не пускають їх на лівий берег.

Про це розповів Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс, повідомляє AP. Російські солдати не дають представникам організації перетнути лінію фронту.

За словами Гріффітса, росія не дала можливості представникам ООН потрапити на тимчасово окуповані території Херсонської області, щоб допомогти місцевим жителям. Наступного дня після підриву Каховської ГЕС заступник генсека ООН зустрівся з послом росії в ООН Василем Небензею і попросив надати цей доступ. В той же час, на підконтрольній Україні території ООН змогла надати допомогу 30 тисячам громадян.

"Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість Москві ухвалити рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це відбудеться", — сказав Мартін Гріффітс.

Також він додав, що, ймовірно, ООН звернеться зі спеціальним закликом надати Україні додаткові кошти для боротьби з наслідками знищення Каховської ГЕС. Але говорити будуть про це за кілька тижнів, коли наслідки стануть зрозумілішими у всіх сферах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через підрив Каховської ГЕС водосховище різко обміліло. Вода пішла з десятка квадратних кілометрів, через що флора та фауна водоймища істотно постраждала.