Руйнування Каховської ГЕС: окупанти не пускають гуманітарку ООН до районів, що постраждали від повені

Представники ООН не змогли потрапити до непідконтрольних Україні районів Херсонської області.

Окупанти так і не дали дозволу для представників ООН на відвідування захоплених ними районів Херсонської області, які постраждали через теракт на Каховській ГЕС.

Як повідомляє пресслужба ООН, про це заявила координатор організації в Україні Деніз Браун.

За її словами, російський уряд відхилив запит про надання доступу в райони, які знаходяться під окупацією, проте представники організації продовжать працювати над тим, щоб цей доступ все ж таки отримати.

"Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права. Не можна відмовляти у наданні допомоги людям, які її потребують", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, після підриву Каховської ГЕС ліквідація наслідків далека до завершення. Точної інформації про те, скільки людей загинуло після теракту наразі немає, оскільки наслідки торкнулися як підконтрольної частини Херсонщини, так і окупованої, куди спостерігачі потрапити не змогли.

За попередніми підрахунками, на правому березі близько 17 тисяч людей втратили житло, на лівому — понад 25 тисяч.

Через забруднення води пально-мастильними матеріалами та отрутохімікатами існує високий ризик спалаху інфекційних хвороб, на кшталт кишкової палички або холери.