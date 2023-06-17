Вода відступила: опубліковано нові фото підірваної ворогом Каховської ГЕС

Прилеглі населені пункти починають з'являтися з-під води

Програма журналістських розслідувань "Радіо Свобода. Схеми" опублікувала супутникові знімки підірваної російськими ворогами Каховської ГЕС, зроблені 16 червня американською компанією Maxar Technologies.

На знімках можна побачити знищену греблю – вірніше, її залишки на обох берегах Дніпра – та зруйновану адмінбудівлю.

Крім того, фото свідчать, що у прилеглих населених пунктах вода вже відійшла. Зокрема, така ситуація в смт Козацьке на правому березі Дніпра, де розташований річковий термінал "Нібулон". Якщо раніше територію термінала було повністю затоплено, то нові зображення показують, що вода вже відійшла звідти.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня, вчинивши один із наймасштабніших екологічних та гуманітарних злочинів у новітній історії. Внаслідок дій загарбників було підтоплено десятки населених пунктів.

Місцева влада, поліція та рятувальники почали проводити евакуацію населення з постраждалих сіл та міст. Паралельно з цим війська РФ стали інтенсивніше вести обстріл саме по місцях, де йде евакуація.

Згодом в українському представництві природоохоронної організації Greenpeace повідомили, що через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС затоплено нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади – сукупно 32 об’єкти. У перші дні катастрофи витекло у воду щонайменше 150 тонн моторного мастила.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС певні показники води в Дніпрі були вищими за норму в 28 тисяч разів. Тому в річці нижче за Каховську греблю заборонено купатися, ловити рибу, не можна пити цю воду, напувати худобу – бо потенційно це може призвести до хвороби.

Крім того, в інтерв’ю "Телеграфу" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що підрив Каховської ГЕС окупантами матиме важкі наслідки для багатьох енергооб’єктів в Україні, але про наслідки можна буде говорити лише тоді, коли повністю спаде вода.