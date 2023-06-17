Вода отступила: опубликованы новые фото взорванной врагом Каховской ГЭС

Прилегающие населенные пункты начинают появляться из-под воды

Программа журналистских расследований "Радио Свобода. Схемы" опубликовала спутниковые снимки подорванной российскими врагами Каховской ГЭС, сделанные 16 июня американской компанией Maxar Technologies.

На снимках можно увидеть уничтоженную плотину – вернее ее остатки на обоих берегах Днепра – и разрушенное админздание.

Кроме того, фото свидетельствуют, что в близлежащих населённых пунктах вода уже отошла. В частности, такая ситуация наблюдается в пгт Казацкое на правом берегу Днепра, где расположен речной терминал "Нибулон". Если раньше территория терминала была полностью затоплена, то новые изображения показывают, что вода уже отошла оттуда.

Напомним, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, совершив одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории. В результате действий захватчиков были подтоплены десятки населенных пунктов.

Местные власти, полиция и спасатели начали проводить эвакуацию населения из пострадавших сел и городов. Параллельно с этим войска РФ стали более интенсивно вести обстрел именно по местам, где идет эвакуация.

Впоследствии в украинском представительстве природоохранной организации Greenpeace сообщили, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС затоплены нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, теплоэлектростанции и разнообразные склады – совокупно 32 объекта. В первые дни катастрофы утекло в воду не менее 150 тонн моторной смазки.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС определенные показатели воды в Днепре были выше нормы в 28 тысяч раз. Поэтому в реке ниже Каховской дамбы запрещено купаться, ловить рыбу, нельзя пить эту воду, поить скот – потому что потенциально это может привести к болезни.

Кроме того, в интервью "Телеграфу" председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что подрыв Каховской ГЭС оккупантами будет иметь тяжелые последствия для многих энергообъектов в Украине, но о последствиях можно будет говорить только тогда, когда полностью спадет вода.