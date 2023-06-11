Стріляли у спину: окупанти розстріляли човен з цивільними, які рятувалися з затопленої Херсонщини

Росіяни відкрили вого у спини цивільним, коли вони рятувались на човні з затопленої Херсонщини

Російські окупанти не тільки підірвали Каховську гідроелектростанцію і кинули у біді десятки тисяч людей на Херсонщині, але й розстрілюють українців, які намагаються врятуватись з затопленого окупованого берега Херсонської області.

Про це в неділю, 11 червня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

"Армія рф атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення", — написав Єрмак.

Він повідомив, що про це стало відомо, оскільки люди, що рятувались, змогли дістатися до Херсона.

Наразі всі поранені були шпиталізовані до медзакладу. "Лікарі борються за життя поранених", — додав Єрмак.

UPD. Як згодом повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега, постраждали тринадцять людей.

"Троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців. 74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти…", — розповів Прокудін.

Як повідомлялося, це вже не перший випадок, коли окупанти обстрілюють цивільних під час евакуації після затоплення Херсонщини. Так ще 8 червня окупанти обстріляли Херсон з артилерії, коли там проходила евакуація населення.