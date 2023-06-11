Стреляли в спину: оккупанты расстреляли лодку с гражданскими, которые спасались с затопленной Херсонщины

Россияне открыли его в спины гражданским, когда они спасались на лодке с затопленной Херсонщины.

Российские оккупанты не только взорвали Каховскую гидроэлектростанцию и бросили в беде десятки тысяч человек на Херсонщине, но и расстреливают украинцев, пытающихся спастись с затопленного оккупированного берега Херсонской области.

Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.

"Армия рф атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине. Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения", — написал Ермак.

Он сообщил, что об этом стало известно, поскольку спасавшиеся смогли добраться до Херсона.

В настоящее время все пострадавшие были госпитализированы в медучреждение. "Врачи борются за жизнь раненых", — добавил Ермак.

Как сообщалось, это уже не первый случай, когда оккупанты обстреливают гражданских во время эвакуации после затопления Херсонщины. Так еще 8 июня оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии, когда там происходила эвакуация.