"Найстрашніше...": Буданов зробив тривожну заяву щодо Запорізької АЕС

Глава ГУР розповів, у якому разі можуть бути серйозні проблеми на атомній електростанції

Російські загарбники додатково замінували Запорізьку атомну електростанцію, ситуація навколо якої залишається вкрай тривожною. Зокрема, заміновано ставок-охолоджувач станції.

Про це керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив у ефірі телемарафону.

"На жаль, станом на зараз насправді певна загроза існує. Ще раз кажу певна. Тому що Запорізька АЕС як знаходилась, так і знаходиться під контролем окупаційних військ", — сказав Буданов.

За його словами, підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти, спричинив втрату нормального доступу води до охолоджувачів на Запорізькій АЕС.

"Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", — сказав він.

Зазначимо, що голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла Фактам ICTV про те, що може призвести до катастрофи на ЗАЕС та якими будуть наслідки.

"У разі пошкодження останньої лінії атомна станція не зможе отримувати електроенергію для своїх потреб. На випадок подібної аварійної ситуації там є дизель-генератори, які зможуть забезпечувати охолодження ядерного палива. Однак для їхньої безперебійної роботи потрібне дизельне паливо, постачання якого можуть перешкоджати окупанти", — сказала вона.

Якщо ЗАЕС втратить всі джерела електропостачання, почнеться плавлення ядерного палива. Внаслідок цього може статися викид радіоактивних речовин.

Інфографика - Факти

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк оцінив ризики катастрофи на ЗАЕС. За його словами, після теракту на Каховській ГЕС, не можна виключати, що окупанти не наважаться зробити щось подібне до атомної електростанції.