Все из-за обращения Зеленского? Украинцы рванули в аптеки за йодидом калия
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Киевляне боятся за свое здоровье из-за опасной ситуации на ЗАЭС
После того, как Владимир Зеленский заявил, что россия готовит теракт на Запорожской АЭС, украинцы массово кинулись скупать йодид калия. В некоторых аптеках Киева этот препарат уже недоступен.
Об этом сообщает Іnformator, корреспондент которого прошелся по аптекам столицы. В панике граждане скупают йодид калия, чтобы защититься в случае выброса радиации.
Свое заявление Владимир Зеленский сделал сутра 22 июня, а уже через несколько часов запасы йодида калия в некоторых аптеках закончились. Зато йода в наличии достаточно. Флакон йода 40 мл стоит около 40 гривен, а йодид калия — от 40 до 200 гривен.
В Минздраве подчеркнули, что йодид калия не защищает человека от радиации, а лишь способен защитить щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода, который выделится в случае аварии на ЗАЭС. Чтобы обезопасить себя от выброса радиации, нужно соблюдать три правила: находиться в этот момент в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти.
Принимать калий йодид в целях профилактики запрещено. Это можно делать только в случае, если власти или ГСЧС дадут соответствующее указание.
"Принимать йодид калий для "профилактики" без надобности – недопустимо. Это может повредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет смысла", — подчеркнули в Минздраве.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне заминировали пруд-охладитель на ЗАЭС и могут его взорвать. Он соединен с Каховским водохраниилщем и есть риск, что вода после подрыва может отступить.