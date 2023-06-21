Россияне заминировали пруд-охладитель ЗАЭС: в "Энергоатоме" оценили риски

В "Энергоатоме" считают, что россиянам придется сильно постараться, чтобы лишить ЗАЭС воды в охладителе

После того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС, вероятность теракта на Запорожской АЭС значительно выросла. К тому же, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, оккупанты дополнительно заминировали пруд-охладитель станции.

В интервью РБК-Украина президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что информация о минировании бассейна-охладителя на ЗАЭС появилась давно. Существует риск, хоть и маленький, что вода после вероятного подрыва может начать уходить.

Минирование территории ЗАЭС началось сразу после ее захвата россиянами еще в 2022 году. В частности, заминирован периметр и береговая часть, где ЗАЭС соединяется с Каховским водохранилищем.

"И именно там расположена линия бассейна — она полностью присоединяется к водохранилищу. Я не могу сказать, что заминирована именно плотина пруда-охладителя. Но то, что там (на станции — ред.) есть минирование, мы подтверждаем", — сказал президент Петр Котин.

Где именно находятся мины неясно, но известно, что точно заминирована вся полоса, примыкающая к водохранилищу. Однако, если россияне решатся взорвать бассейн, то вода из него все равно не начнет уходит и им придется рыть каналы для этого. Однако, такой риск все же существует.

"Можно, конечно, сделать что угодно, но это очень сложно — практически невозможно", — подчеркнул президент НАЭК "Энергоатом".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем россиянам взрывать Запорожскую АЭС. Владимир Зеленский назвал цели, которые могут преследовать оккупанты.