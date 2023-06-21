Росіяни замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС: в "Енергоатомі" оцінили ризики

В "Енергоатомі" вважають, що росіянам доведеться постаратися, щоб позбавити ЗАЕС води в охолоджувачі

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, ймовірність теракту на Запорізькій АЕС значно зросла. До того ж, за словами глави української розвідки Кирила Буданова, окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

В інтерв’ю РБК-Україна президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що інформація про мінування басейну-охолоджувача на ЗАЕС з’явилася давно. Існує ризик, хоч і невеликий, що вода після можливого підриву може почати йти.

Мінування території ЗАЕС розпочалося одразу після її захоплення росіянами ще у 2022 році. Зокрема заміновано периметр і берегову частину, де ЗАЕС з’єднується з Каховським водосховищем.

"І саме там розташована лінія басейну — вона повністю приєднується до водосховища. Я не можу сказати, що замінована саме гребля ставка-охолоджувача. Але те, що там (на станції — ред.) є мінування, ми підтверджуємо", — сказав президент Петро Котин.

Де саме знаходяться міни неясно, але відомо, що точно заміновано всю смугу, що примикає до водосховища. Однак, якщо росіяни наважаться підірвати басейн, то вода з нього все одно не почне йти і їм доведеться рити канали для цього. Однак, такий ризик все ж таки існує.

"Можна, звичайно, зробити будь-що, але це дуже складно — практично неможливо", — підкреслив президент НАЕК "Енергоатом".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо росіянам підривати Запорізьку АЕС. Володимир Зеленський назвав цілі, які можуть переслідувати окупанти.