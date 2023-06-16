Росія хоче підірвати Запорізьку АЕС: Зеленський пояснив, навіщо це їй

Агресор не зацікавлений у безпеці України

Після підриву Каховської ГЕС наступною ціллю окупантів в Україні може стати Запорізька АЕС.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC.

На його думку, армія рф має намір підірвати атомну станцію в Запоріжжі, тому що, так само як і з дамбою, агресор не зацікавлений у безпеці України. Натомість там хочуть отримати власну вигоду з дестабілізації обстановки в нашій країні.

"Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного варіанта припинення цього конфлікту", - стверджує Зеленський.

Слід зазначити, що росіяни досі не перевели всі атомні реактори ЗАЕС в "холодний" режим. Це може загрожувати катастрофою, але в Україні ще сподіваються, що окупантів вдасться переконати це зробити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підривом Каховської ГЕС росіяни зробили гірше і Криму, який там вважають "своїм".

Також ми повідомляли, що через підрив Каховської ГЕС у Криму без води залишаються великі підприємства. Не знаючи, як вирішити ситуацію, росіяни можуть підірвати цехи "Кримського титану", щоби просто насолити Україні.