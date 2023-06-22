Чи все через звернення Зеленського? Українці рвонули до аптек за йодидом калію

Кияни бояться за своє здоров’я через небезпечну ситуацію на ЗАЕС

Після того, як Володимир Зеленський заявив, що росія готує теракт на Запорізькій АЕС, українці масово кинулися скуповувати йодид калію. У деяких аптеках Києва цей препарат недоступний.

Про це повідомляє Іnformator, кореспондент якого пройшовся по аптекам столиці. У паніці громадяни скуповують йодид калію, щоб захиститись у разі викиду радіації.

Свою заяву Володимир Зеленський зробив зранку 22 червня, а вже за кілька годин запаси йодиду калію в деяких аптеках закінчилися. Зате йоду є достатньо. Флакон йоду 40 мл коштує близько 40 гривень, а йодид калію – від 40 до 200 гривень.

У МОЗ наголосили, що йодид калію не захищає людину від радіації, а лише здатний захистити щитовидну залозу від впливу радіоактивного йоду, який виділиться у разі аварії на ЗАЕС. Щоб убезпечити себе від викиду радіації, потрібно дотримуватися трьох правил: перебувати в цей момент у укритті, стежити за офіційною інформацією та дотримуватися вказівок органів влади.

Приймати йодид калію з метою профілактики заборонено. Це можна робити лише у випадку, якщо влада або ДСНС дадуть відповідну вказівку.

"Приймати йодид калію для "профілактики" без потреби — неприпустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має сенсу", — наголосили в МОЗ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни замінували ставок-охолоджувач на ЗАЕС та можуть його підірвати. Він з’єднаний з Каховським водосховищем і є ризиком, що вода після підриву може відступити.