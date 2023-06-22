росія готує теракт на ЗАЕС: Зеленський виступив із терміновим зверненням

Зеленський заслухав доповідь розвідки та Служби безпеки України.

Після нещодавнього теракту на Каховській ГЕС російська федерація готує теракт на території Запорізької атомної електростанції.

Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, відповідну інформацію йому надали представники розвідки та Служби безпеки України.

"Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції — терористичного акту з викидом радіації. Вони всі підготували для цього", — зазначив український лідер.

Зеленський зазначив, що наслідки цієї трагедії відчують далеко за межами України.

"Радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам — кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка — усі країни, абсолютно усі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", — додав він.

На завершення глава держави закликав світову спільноту розпочати діяти, щоб не допустити трагедії.

"Ніяких терактів на атомних станціях ніколи, ніде не має бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджений, отже, світ може і має діяти", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у ГУР зробили тривожну заяву про ситуацію на ЗАЕС.