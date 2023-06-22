"Це потенційна загроза": полковник розповів, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС

Костенко розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС

Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС для того, щоб убезпечити себе від можливого наступу української армії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат України, секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"По-перше, це було зроблено, щоб звільнити певні військові резерви. Дамба – це єдине сухопутне сполучення між правим та лівим берегом.

Так, вона була замінована та охоронялася, але її наявність – це потенційна загроза нашого переходу на інший бік. Ширина Дніпра в деяких місцях сягала 300 метрів, що дозволяло б нам форсувати його. По-друге, таким чином зруйнували єдиний аж до Запоріжжя сухопутний перехід", — розповів він.

За словами полковника СБУ, підривом Каховської ГЕС противник зміг збільшити водну перешкоду між нами та собою, а також зменшив кількість територій, які необхідно контролювати.

При цьому Костенко нагадує, що такі дії спричинили величезну природну катастрофу.

"Великі питання забезпечення питною водою Нікополя, Марганця, Кривого Рогу та сіл, що знаходяться вздовж Дніпра. За прогнозами: понад мільйон людей може залишитися без питної води. І це тільки на правому березі Дніпра. На лівому березі люди опинилися без електрики та газу. Це така тактика росіян: за допомогою подібних терактів вирішувати свої політичні та військові завдання. Взимку вони били по наших теплоелектростанціях, зараз по нашій гідроінфраструктурі. Я думаю, вони мають бажання залишити нас без будь-якої генерації та знищити нашу енергетику", — додав він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Контрнаступ може закінчитися одним із трьох сценаріїв, — Роман Костенко про Каховську ГЕС, визволення Криму та зарплати військовим

Раніше "Телеграф" публікував світлини Каховського водосховища після підриву Каховської ГЕС.