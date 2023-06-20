Мертвої риби майже 100 тисяч тонн: Єрмак озвучив моторошні цифри наслідків підриву Каховської ГЕС

На береги Чорного моря в Болгарії та Туреччині вже винесло понад сотню трупів дельфінів

Підрив Каховської ГЕС на Херсонщині вже спричинив велику кількість наслідків, включаючи забруднення води, мор риби, смерть понад сотні дельфінів. Вже відомі деякі цифри після російського теракту.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він докладно описав у цифрах наслідки катастрофи на греблі.

За його словами, по Дніпру дрейфують плями мастила та нафти вагою не менше 150 тонн. Вони можуть дістатися Середземномор’я. Затоплено понад 50 тисяч гектарів українських лісів. Половина із них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії.

"Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів. На берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходяться тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків ", — зазначив Єрмак.

Також не виключено, що з Південних регіонів України в інші країни течія принесе зайців, косуль та лисиць. На затопленій території мешкало близько 20 тисяч особин диких тварин.

"За екоцидом має бути жорстка відповідальність для російських терористів", — сказав глава ОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, як підрив ГЕС вплинув на якість води у Дніпрі.