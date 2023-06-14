Найбільше постраждають дві електростанції: в "Укренерго" оцінили наслідки підриву Каховської ГЕС

В "Укренерго" сказали, коли можна буде точно сказати про масштаби катастрофи на Каховській ГЕС

Підрив Каховської ГЕС окупантами матиме важкі наслідки для багатьох енергооб’єктів в Україні.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, про наслідки можна буде говорити лише тоді, коли повністю спаде вода.

Кудрицький вважає, що найбільше постраждають Запорізька АЕС та Запорізька ТЕС.

"Ми коригуємо роботу інших станцій Дніпровського каскаду, які подають електроенергію для громадян по обидва береги Дніпра нижче за течію. Можу сказати, що повінь вже завершилася. І гідроелектростанції знизили виробництво електроенергії", — зазначив він.

Глава "Укренерго" зазначив, що Каховська ГЕС була здатна виробляти 350 МВт, але в останні місяці станція не генерувала електроенергію в мережу, хоча входила до Дніпровського каскаду з шести гідроелектростанцій — від Київської до Каховської ГЕС.

"І саме Каховське водосховище мало важливе значення для забезпечення цілої низки енергетичних об’єктів цього комплексу. Від нього також залежало водопостачання Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей. руйнування", — додав він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "За певних умов літо та осінь плануємо пройти без відключень світла", — голова "Укренерго"

Раніше Телеграф писав про те, що союзники думають про підрив Каховської ГЕС.