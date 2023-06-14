Больше всего пострадают две электростанции: в "Укрэнерго" оценили последствия подрыва Каховской ГЭС

В "Укрэнерго" сказали, когда можно будет точно сказать о масштабах катастрофы на Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС оккупантами будет иметь тяжелые последствия для множества энергообъектов в Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, о последствиях можно будет говорить только тогда как полностью спадет вода.

Кудрицкий считает, что больше всего пострадают Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС.

"Мы корректируем работу других станций Днепровского каскада, которые подают электроэнергию для граждан по оба берега Днепра ниже течения. Могу сказать, что половодье уже завершилось. И гидроэлектростанции снизили производство электроэнергии", — отмети он.

Глава "Укрэнерго" отметил, что Каховская ГЭС была способна производить 350 МВт, но в последние месяцы станция не генерировала электроэнергию в сеть, хотя и входила в Днепровский каскад из шести гидроэлектростанций — от Киевской до Каховской ГЭС.

"И само Каховское водохранилище имело важное значение для обеспечения целого ряда энергетических объектов этого комплекса. От него также зависело водоснабжение Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей. Эффект этой катастрофы огромен, нам еще предстоит его постичь. Первые оценки мы можем дать, как окончательно увидим масштабы разрушения", — добавил он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "При определенных условиях лето и осень планируем пройти без отключений света", — глава "Укрэнерго"

Ранее "Телеграф" писал о том, что союзники думают о подрыве Каховской ГЭС.