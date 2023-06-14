"При определенных условиях лето и осень планируем пройти без отключений света", — глава "Укрэнерго" (большое интервью)

Владимир Кудрицкий рассказал "Телеграфу", куда пойдут средства от роста цен на электроэнергию

Что угрожает безопасности украинской энергосистемы, кроме обстрелов, которые совершают оккупанты, как Укрэнерго готовится помешать блэкаутам осенью и зимой, а также о конкуренции за межгосударственные пересечения "Телеграфу" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

О потерях от подрыва Каховской ГЭС

– Последствия подрыва Каховской ГЭС для энергосистемы страны уже известны?

– Последствия будем анализировать после того, как спадет вода. Но уже можно сказать, что разрушение Каховского гидроузла приведет к тяжелым последствиям не только для самой станции, которая фактически потеряна, но и для других энергообъектов. Это прежде всего Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС, которые мы ожидаем видеть в рабочем режиме после деоккупации. Мы корректируем работу других станций Днепровского каскада, которые подают электроэнергию для граждан по оба берега Днепра ниже течения. Могу сказать, что половодье уже завершилось. И гидроэлектростанции снизили производство электроэнергии.

- О каких потерях мощностей идет речь?

– Каховская ГЭС была способна производить 350 МВт. Последние месяцы станция не генерировала электроэнергию в сеть, но она входила в Днепровский каскад, который является единым взаимосвязанным энергетическим комплексом шести гидроэлектростанций — от Киевской до Каховской ГЭС. И само Каховское водохранилище имело важное значение для обеспечения целого ряда энергетических объектов этого комплекса. От него также зависело водоснабжение Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей. Эффект этой катастрофы огромен, нам еще предстоит его постичь. Первые оценки мы можем дать, как окончательно увидим масштабы разрушения.

О сбоях в электросетях

– 30 мая произошел сбой в энергосистеме страны. Были задействованы отключения в некоторых регионах. Уже установлена подлинная причина?

- Сбой произошел не только в Украине, потому что у нас единая энергосистема с Европой. Частично это событие является следствием определенного стечения обстоятельств, когда несколько линий отключились в короткий промежуток времени, что привело к перегрузке других элементов сети. Сначала отключились межгосударственные связи между Молдовой и Румынией, затем произошло отключение линий электропередачи внутри Украины. С другой стороны, это также является следствием того, что наша энергосистема еще не восстановила запас прочности, который был до февраля 2022 года. Продолжаются ремонты поврежденной инфраструктуры и энергоблоков электростанций. В общем, энергосистема не находится в той форме с точки зрения надежности, в которой она была до вторжения.

– Это как-то связано с ремонтами на атомных станциях?

- Не комментирую детали. Идет расследование технических нарушений. Процедура стандартная. Расследование проводится с участием представителей Госэнергонадзора. Будет установлена поминутная, а иногда и посекундная хронология событий, причинно-следственные связи, поэтому будем иметь полную картину. Обнародовать весь объем отчета не будем, потому что эта информация чувствительная, особенно в период, когда враг атакует страну и энергосистему. Но можно сказать, что никаких глобальных тяжких последствий это нарушение технически не повлекло. Потребителям вернули энергопитание достаточно быстро. Диспетчерский центр Укрэнерго дал команду на питание потребителей через полчаса после инцидента в системе. По мере того, как энергосистема будет восстанавливаться, а это займет месяцы, а возможно, и годы, потребители будут иметь все меньшую вероятность таких неприятных отключений.

О ситуации в энергосистеме

– Как бы вы сейчас оценили стабильность нашей энергосистемы? Есть ли в ней дефицит и какой?

- Дефицит в ней присутствует время от времени. Это связано с тяжелыми разрушениями от российских ракет и дронов тепловых и гидроэлектростанций зимой. Очень много электростанций и сетей повреждено, многие энергоблоки разрушены. И они сейчас восстанавливаются. То есть не ремонтируются планово, как всегда, когда заменяются какие-либо запчасти, детали, капитально ремонтируются, а восстанавливаются порой из состояния полного разрушения. Атомные станции зашли в плановые ремонты. Их производство низкое в летний период, поэтому покрывать дефицит иногда тяжело.

– Как покрываете?

– Дефицит означает, что объем предлагаемой энергии в энергосистеме меньше, чем надобность в потреблении. И тогда мы вынуждены либо принудительно активировать производство на электростанциях по команде диспетчера Укрэнерго, либо использовать импорт электроэнергии из ЕС для покрытия нужд потребления. Импорт является наиболее значимым источником покрытия этого дефицита. Но важно понимать, что импортом управляет не Укрэнерго. Импорт – это коммерческая операция, когда участник рынка в Украине покупает электроэнергию за границей. И эта электроэнергия поставляется в Украину из Румынии (через Молдову), Словакии и Польши. И для того, чтобы украинский потребитель или поставщик купил электроэнергию за рубежом и доставил ее в Украину, цена на украинском рынке должна отражать реальное состояние энергосистемы. Если энергосистема в дефиците, например в вечерние часы рабочего дня, в таком случае цена должна идти вверх. Она должна быть такой, чтобы импорт электроэнергии из Европы не был убыточным. Иначе импорта не будет.

"Отмена прайс-кепов позволила бы беспрепятственно покупать электроэнергию при ее дефиците, чтобы сбалансировать энергосистему", - считает Владимир Кудрицкий. На фото — с журналисткой "Телеграфа" Наталией Кабаш

О прайс-кепах

- Соответствуют ли состоянию энергосистемы нынешние прайс-кепы на электроэнергию?

- На сегодняшний день действующие прайс-кепы, установленные НКРЭКУ, не стимулируют и не позволяют импорту заходить в тот период, когда он нужен. В частности, в часы вечернего пика потребления, когда цены в Европе выше, чем украинский лимит цены. Иногда прайс-кепы стимулируют импорт в часы, когда он не требуется. К примеру, когда у нас есть временный избыток мощности. В частности, в выходной солнечный день, потребление низкое, много энергии производится солнечными электростанциями, а действующий на рынке минимальный прайс-кеп не позволяет цене опускаться ниже определенного уровня. И мы действительно видим абсурдную ситуацию, когда в такие часы, когда у нас профицит, цена держится искусственно на высоком уровне, а в Европе в такие часы она иногда бывает отрицательная. И тогда импорт поступает к нам из Европы, когда у нас и без того профицит. Это совершенно недопустимая ситуация. И изменения должны быть немедленными.

- 30 июня ожидалась отмена прайс-кепов, а инициировано их повышение. Как это отразится на рынке?

- Отмена прайс-кепов позволила бы беспрепятственно покупать электроэнергию тогда, когда будет происходить ее дефицит, чтобы сбалансировать энергосистему. Новый уровень ограничений, по нашей предварительной оценке, не позволяет гарантированно обеспечить импортом потребности украинских потребителей. Поэтому мы будем обращаться к регулятору с предложением установить такое регулирование, которое не угрожало бы энергетической безопасности украинской энергосистемы.

– Известно, кто лоббирует эти ограничения цены?

– Мне трудно сказать. Безусловно, это решение регулятора. И оно будет обсуждаться на площадке НКРЭКУ во время публичных слушаний. Очень надеюсь, что будет принято решение, которое позволит не поставить под угрозу безопасность украинской энергосистемы.

– На сколько стремительно выросла бы стоимость электроэнергии для бизнеса в случае отмены прайс-кепов?

– Отмена прайс-кепов не обязательно будет означать рост цены. Это означает, что цена иногда будет ниже, чем сейчас, иногда выше. Какова будет средневзвешенная цена, спрогнозировать довольно трудно. Но рискну предположить, что именно средняя цена не сильно возрастет. Это связано с тем, что сейчас лето, у нас есть профицитные часы в период высокой солнечной активности. Поэтому я считаю, что отмена прайс-кепов и либерализация рынка электрической энергии в общем-то стратегически выгодна бизнесу, потому что она обеспечивает большую устойчивость энергосистемы и уменьшает вероятность отключений. А мы знаем по зимнему периоду, что отключения для бизнеса, особенно для предприятий с непрерывным технологическим циклом, гораздо болезненнее временного колебания цены.

Об отключениях

– Эксперт энергорынка Александр Харченко прогнозирует, что в июле-августе мы вернемся к графикам отключений. Так ли это?

- В условиях военного положения практически вся оперативная информация по энергосистеме, в том числе и прогнозы выработки разных электростанций, закрыта. И владеет ею в полном объеме только Укрэнерго. Поэтому к любым прогнозам советовал бы относиться как к экспертным оценкам, иногда — интуитивным ощущениям. Реальные расчеты производит только наша компания.

- Так будут отключения в июле или нет?

– Базовый наш прогноз на июль и вообще до начала зимнего периода говорит о том, что нам нужно будет для сбалансирования энергосистемы использовать импорт. И вместе с импортом активировать также дополнительные мощности на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, вероятно, на газе. Это не дешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей. Наша основная цель в течение лета и осени – не допускать отключения потребителей. Будем насколько можем обеспечивать баланс в энергосистеме.

– Что поможет избежать отключений?

- Кроме дополнительной генерации газа и импорта, планируем восстановить резерв надежности, который был до вторжения. Это невозможно сделать за несколько недель или несколько месяцев, но процесс восстановления активен, он идет. В этих условиях и если не будет каких-либо катастрофических, неожиданных событий, мы планируем пройти и лето, и осень без отключений. Отключения в сетях облэнерго, когда какая-то линия выходит из строя из-за непогоды или технологического нарушения, мы не считаем, потому что это вещи, не связанные с балансом и быстро ликвидируемые.

Об импорте электроэнергии предприятиями

- Будет ли продолжена практика закупок предприятиями импортной электроэнергии на условиях "без отключений", как это было в январе-апреле?

– Правильный способ регулирования проблемы дефицита летом и осенью состоит в том, чтобы не доводить промышленного потребителя до состояния, когда он готов покупать более дорогую электроэнергию. Следует обеспечить экономические условия, чтобы этот импорт приходил в страну сам по себе, без принуждения или других мер. На самом деле импорт электроэнергии, как и экспорт, это нормальные рыночные явления, и они должны происходить сами собой, а не в соответствии с какими-то прайс-кепами и разрешениями.

– По вашему мнению, опыт прямого импорта компаниями был положительным?

– Он безусловно сработал, смягчил нам дефицит. Но я считаю, что у нас есть хороший шанс либерализовать все-таки наш рынок и сделать так, чтобы импорт сам заходил в страну, когда это нужно энергосистеме. А это регулируется ценовым механизмом. Когда энергосистеме нужно, когда возникает дефицит, цена идет вверх. Входит импорт, он снижает цену. Кстати, еще одна немаловажная деталь. Импорт электроэнергии – это не только фактор сбалансирования энергосистемы, это еще и фактор увеличения конкуренции. И очень хочется увидеть увеличение конкуренции за счет прихода европейских игроков или европейского импорта. Это тоже пошло бы на пользу нашему рынку. Снизило бы концентрацию рыночной власти отдельных компаний.

О средствах от роста цен на электроэнергию

– Произошло повышение цен на электроэнергию для населения. Какая часть этих средств будет отправлена на восстановление энергосистемы?

– Важно, чтобы это привело к увеличению ликвидности на рынке электроэнергии. Надо, чтобы те компании, которые обеспечивают субсидированную цену для населения, а это Энергоатом и Укргидроэнерго, имели достаточно средств, чтобы покрыть разницу между тарифом и рыночной ценой. Также они должны покрыть расходы по ремонту, персоналу, собственным расходам и подготовке к осенне-зимнему сезону. Механизм возложения спецобязательств (ПСО) стал слишком обременительным для компаний, потерявших активы — ЗАЭС на оккупированной территории и Каховскую ГЭС. Это большие потери.

Об экспорте-импорте и новых возможностях

- Какая ситуация с экспортом электроэнергии?

- Экспорт происходит, когда есть излишек в украинской энергосистеме в отдельные часы суток, в частности, утром и ночью. Отмечу, что Укрэнерго не контролирует и не определяет, кто будет экспортировать электроэнергию, кто нет. Задача Укрэнерго — проводить прозрачные аукционы на доступ к межгосударственным линиям электропередачи, интерконнекторам. Если экспортеров больше, чем возможностей экспортировать, если спрос на этот доступ больше предложения, мы предпочитаем участников, которые дали наивысшую цену за доступ к линии. Они платят за доступ к межгосударственной линии электропередачи и экспортируют электроэнергию. И так же с импортом.

– Кто участвует в этих аукционах?

- Круг этих участников достаточно широк, более 20 компаний. В их числе трейдеры, государственные и частные производители. Когда мы видим, что экспорт электроэнергии может привести к тому, что украинским потребителям не хватит, мы выставляем на аукцион нулевые объемы пропускной способности интерконнектора.

– Каков алгоритм аукциона?

- Он проводится ежедневно за два дня до дня поставки и на каждый отдельный час. К примеру, если мы видим, что послезавтра прогнозируется дефицит мощности в системе, то на вечерние часы мы экспорт обнуляем. Если мы видим, например, что послезавтра у нас будет избыточная мощность из-за высокой солнечной активности, мы можем сказать, что с 10 до 16 часов разрешается экспорт 300 мегаватт, 500 или 200. Позволяем экспортировать все, что не будет подвергать риску баланс в украинской энергосистеме

– Из ваших слов следует, что никакой потребности регулировать экспорт-импорт Минэнергетики не имеет?

- В октябре прошлого года министерство запретило экспорт, потому что возникла экстраординарная ситуация – начались массовые обстрелы. В таких случаях невозможно спрогнозировать, продолжаться эти обстрелы или нет, разрешать экспорт или нет. Тогда было не до экспорта. Сейчас ситуация более стабильная и прогнозируемая. Если она изменится и обстрелы энергосистемы станут частыми, экспорт снова может быть обнулен полностью. Пока мы можем давать возможность в отдельные часы экспортировать.

Владимир Кудрицкий: "Импорт является наиболее значительным источником покрытия дефицита электроэнергии"

- У Украины есть достаточные технические возможности для экспорта-импорта?

– Нам нужно расширять эти возможности. Евросоюз дает разрешение на такое расширение. Но нам необходимы новые правила аукционов на доступ к межгосударственным пересечениям, те правила, которые используются практически всеми странами — членами европейского энергообъединения ENTSO-E. Их утверждение откроет возможность экспорта не только в Польшу и Молдову, но и в Румынию, Словакию и потенциально в Венгрию. А это увеличит общий объем экспорта, который может быть разрешен нашей энергосистеме в момент, когда у нас много избыточной энергии.

– Что для этого делает Укрэнерго?

– Мы эти правила готовим, регулятор должен их принять. Первый проект этих правил для румынского направления мы отправили НКРЭКУ еще в сентябре прошлого года. Очень ждем, когда они будут приняты. Переход на европейские правила распределения доступа к межгосударственным интерконнекторам даст стимул к интеграции наших рынков. И это навсегда прекратит какие-либо бесплодные истерики в медиа относительно того, разрешает ли какая-либо страна импорт или экспорт. Мы должны привести украинскую нормативную базу к европейской. Как только он будет полностью синхронизирован, исчезнут вопросы "можем или не можем экспортировать-импортировать".

- Почему НКРЭКУ так долго рассматривает предложения Укрэнерго?

– Это вопрос, к сожалению, не к нам. Я могу предположить, что эта ситуация довольно скоро разрешится, и мы получим возможность проводить аукционы по новой процедуре, которая будет более понятна и приемлема для наших соседей.

О потреблении электроэнергии

– Можете назвать суточную потребность Украины в электроэнергии? Выходит ли она на довоенный уровень?

– Не хочу называть конкретные цифры, потому что по ним можно вычислить режимы работы энергосистемы. А мы бы не хотели, чтобы у россиян была такая возможность. Но общие тенденции таковы, что с начала вторжения России потребление в промышленности упало значительно сильнее, чем у населения.

– На сколько процентов, по вашей оценке?

– В несколько раз. Промышленность гораздо глубже просела, чем население. Мы понимаем, что часть промышленности сейчас находится на временно оккупированных территориях. Общий спад потребления достиг пика, наверное, в прошлом году, в весенние-летние месяцы. И разрыв между потреблением до вторжения и нынешним потреблением очень медленно возобновляется. Разница все еще очень велика.

– Влияет ли вторая волна эмиграции бизнеса за границу на объемы потребления электроэнергии?

– Мы не наблюдаем такой глобальной тенденции. Безусловно, есть сезонное падение потребления где-то на 30-35%. Отделить сезонный фактор от того фактора, о котором вы говорите, затруднительно, потому что нет многолетней статистики управления энергосистемой в условиях вторжения. Но глобально отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом мы не видим. Понимаем, что крупные промышленные потребители электроэнергии в металлургической сфере, в частности, вышли на некий производственный уровень, на стабильное потребление электроэнергии. Но восстановить полный объем потребления и производства они не могут из-за логистических ограничений по экспорту — порты закрыты.

– А какая ситуация с потреблением у малого и среднего бизнеса?

- Что касается других потребителей, малых, средних предприятий или предприятий HoReCa, там тренд такой, как я сказал — медленное восстановление. Его потребление не столь значительно, как у крупных предприятий, но оно тоже заметно в системе и понемногу растет. Поэтому какой-либо катастрофической ситуации с массовым отъездом потребителей в другие страны мы пока не фиксируем.

– Ожидаете увеличения сезонного потребления осенью?

– Мы на это надеемся. С одной стороны, для Укрэнерго рост потребления в отопительный период — это вызов, поскольку необходимо его покрывать и балансировать энергосистему. С другой стороны, для нас как оператора энергосистемы увеличение потребления – это признак выздоровления как экономики, так и энергосистемы. Мы свой доход получаем от тарифов на транспортировку электроэнергии, за которую платят игроки электроэнергетического рынка. Чем больше транспортируем, тем больше Укрэнерго будет иметь финансовый ресурс для восстановления.

Фото предоставлены Укрэнерго