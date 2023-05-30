В Украине свет массово отключили не из-за дефицита мощностей - заявление Укрэнерго

Около полудня в нескольких городах Украины пропало электричество. Произошло это не из-за дефицита мощностей в системе, а из-за аварийного отключения нескольких магистральных высоковольтных линий.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Сейчас специалисты пытаются установить причины инцидента и устраняют проблему.

По словам экспертов, около 13:00 в энергосистеме Украины произошло аварийное отключение по неизвестным причинам. В результате ЧП противоаварийная автоматика частична обесточила потребителей сразу в нескольких областях. Восстановление подачи электроэнергии продолжается.

В "Укрэнерго" добавили, что понадобится несколько часов для того, чтобы вернуть свет всем потребителям. Также специалисты уже начала расследование, чтобы выяснить причины, по которым произошла авария. Отдельно эксперты добавили, что дефицит мощностей тут не при чем.

"Отдельно подчеркиваем, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме", — сказано в сообщении "Укрэнерго".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине могут возобновить аварийные отключения света. Сейчас генерации электричества в энергосистеме недостаточно, чтобы покрыть спрос в пиковые часы.