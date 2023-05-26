"Нынешний тариф убыточен": что будет с ценами на электроэнергию в Украине

Тариф, который сейчас действует в стране, не покрывает даже себестоимости

В течение нескольких месяцев в Украине обсуждается тема возможного повышения тарифов на электроэнергию. Однако правительство пока не приняло четкого решения по этому вопросу.

Первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал "Телеграфу", что будет с тарифами и почему есть потребность в их повышении.

"Это полномочия правительства, и сейчас оно будет определяться. Насколько я знаю, недавно вопрос тарифов на электроэнергию обсуждали на совещании у премьера, но решения окончательного так и не приняли. Есть обоснование, и необходимость этого шага всем ясна, но правительство боится взять на себя ответственность. Быть премьером и руководить Кабмином означает не просто пиариться на нескончаемых конференциях. Это еще и принимать непопулярные решения. Поэтому ждем", — отметил он.

По словам Кучеренко, в первую очередь на повышении тарифов настаивают государственные предприятия из-за нехватки средств, которые сейчас поступают на рынок.

"Чтобы покрывать действующий тариф для потребителей, на дотации тратят 140 млрд грн в год. Такова цена этого PSO (специальных обязанностей участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. — Ред.) для "Энергоатома". Нынешний тариф на сегодняшний день убыточен, он не покрывает даже себестоимости", — подытожил Алексей Кучеренко.

Полный текст читайте в материале на нашем сайте: "Это – политически и социально опасная тема": Алексей Кучеренко о тарифах на электроэнергию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 апреля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление о том, что правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения на месяц.