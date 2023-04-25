Повышение тарифов на электроэнергию откладывается - в Кабмине назвали срок

Повышение тарифов на электроэнергию вероятно будет, но не сейчас

Кабинет министров Украины продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц, несмотря на большое желание властей их увеличить.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины во вторник, 25 мая, сообщил в своей вступительной речи в начале заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что это решение будет "способствовать обеспечению устойчивости, эффективности и справедливости нашего государства".

В свою очередь представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале уточнил, что правительство внесло изменения в постановление от 05.06.2019 г №483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

"Продлено с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электрическую энергию для бытовых потребителей в условиях военного положения в Украине действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая 2023 года", — написал он.

Таким образом цена на электроэнергию для населения до июня будет составлять в 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления (до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно).

Как сообщалось, в конце апреля должно было закончиться действие льготного тарифа на электроэнергию.

При этом власти рассматривали сразу несколько концепций изменения стоимости услуг: от относительно щадящего подорожания на гривну за кВт-ч и до установления рыночных цен для всех потребителей, что повысит тариф сразу до 5-6 грн за киловатт-час.