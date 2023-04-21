Скачок напряжения. Зачем власти решили резко увеличить тарифы на электроэнергию и куда пойдут деньги

Украинцам следует готовиться к увеличению сумм в платежках

Украинское правительство готовится повысить тарифы на электроэнергию для населения. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" недавно сообщил эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Олег Попенко. О разработке программ, позволяющих пересмотреть тарифы, говорят и сами чиновники. По некоторым данным, рассматриваются сразу несколько концепций изменения стоимости услуг: от подорожания на 1 грн за кВт-ч до установления рыночных цен для всех потребителей, что повысит тариф сразу до 5-6 грн за киловатт-час.

"Телеграф" обратился к экономистам и экспертам по вопросам ЖКХ, чтобы выяснить, почему правительство решилось на такие радикальные шаги именно сейчас.

"Прогрев" населения уже начался

В августе прошлого года в Украине был введен мораторий на повышение тарифов на поставку теплоэнергии, горячей воды и распределение газа во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. Изменение стоимости электроэнергии при этом не подлежало отдельному контролю.

Вероятно, такая избирательность была связана с тем, что тарифы на этот вид услуг для бытовых потребителей практически не пересматривались с 2017 года и сегодня составляют 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривен за более 250 киловатт-часов в месяц. Предприниматели платят за электроэнергию около 6 грн за кВт-ч.

В январе 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что тарифы на электроэнергию будут сохранены до завершения отопительного сезона, а специальный период по льготным ценам будет действовать до 30 апреля. В то же время, в правительстве заявляли, что весной Кабмин планирует повысить тарифы на электроэнергию, но уязвимые слои населения не пострадают от такого решения, так как смогут воспользоваться монетизированной субсидией.

По состоянию на сегодняшний день официальных заявлений от власти о принятии данного решения не поступало, однако соответствующие намерения были задекларированы в меморандуме с МВФ еще в конце марта, а нынешняя риторика чиновников указывает на "прогрев" населения перед объявлением неприятных новостей. Так, по словам министра энергетики Германа Галущенко, решение об установлении новых тарифов на электроэнергию может стать "одним из решений для возобновления энергосистемы" после массированных атак со стороны рф.

"Вопрос еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 гривен за киловатт-час, и восемь гривен за киловатт-час. Будем смотреть. Потому что здесь нет одного решения. То, что мы удержали систему, очень большой вызов… Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий осенне-зимний период", – заявил министр во время пресс-конференции 18 апреля.

Возмущение общества — расплата за нерешительность власти

Решение о повышении тарифов на электроэнергию вполне оправдано и назрело уже очень давно, говорит экс-министр по вопросам ЖКХ, народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

Так, согласно финансовой отчетности "Энергоатома", себестоимость электроэнергии сегодня составляет 60 копеек, а населению поставляется за 12 копеек. Остальное в тарифе — расходы на доставку, плата операторам систем распределения и "Укрэнерго". Для того чтобы предприятие не работало в убыток, особенно после корпоратизации, тарифы должны быть увеличены, объясняет нардеп в комментарии "Телеграфу".

В то же время, по словам экс-министра, правительство совершило большую ошибку, затянув с принятием этого решения, ведь в сегодняшних условиях рост тарифа сразу в несколько раз может привести к бурной реакции со стороны населения.

"О необходимости пересмотра тарифов еще в 2019 году говорил тогдашний глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Да, это непопулярное политическое решение, но такова судьба власти — объяснять гражданам мотивы своих шагов и выполнять их. Своевременно этого сделано не было, а теперь это выливается в то, что на энергорынке растет дефицит средств и его необходимо чем-то покрывать. Если бы тарифы повышались постепенно, это не вызвало бы такого ажиотажа", — говорит Алексей Кучеренко .

Также нардеп отмечает: попытки должностных лиц мотивировать удорожание услуг дефицитом средств на восстановление инфраструктуры не соответствуют действительности, ведь для этих нужд у правительства есть отдельные источники финансирования.

Несмотря на то, что рост тарифов в несколько раз в разгар войны, вероятно, возмутит украинцев, к критическим последствиям и накоплению долгов у населения он не приведет, уверен экс-министр.

"По статистике НКРЭКУ, более половины населения потребляют около 150 киловатт электроэнергии в месяц. То есть, даже если тариф увеличится вдвое, это приведет к расходу лишних 220 грн в месяц на целую семью. Это 2500 грн в год. Учитывая, что зимой такую сумму мы ежемесячно отдаем только за отопление, это не станет критическим изменением", — резюмирует Алексей Кучеренко.

Причин для подорожания достаточно

Сегодня "Энергоатом" работает в убыток. К тому же тарифы для бытовых потребителей фактически субсидируются за счет высоких тарифов для предприятий. По словам старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского, это не стимулирует население экономить энергоресурсы.

"Скажем, когда человек стоит перед выбором: отапливать жилье газом, пеллетами или электричеством, исходя из фактических тарифов, последний вариант ему кажется наиболее выгодным. Однако, если учесть себестоимость электроэнергии, такой вид отопления окажется дороже других. Это искажает выбор потребителей, а зимой создает дефицит мощностей электростанций. Поэтому подведение тарифов к себестоимости — объективно оправданное решение, которое следует внедрять постепенно, чтобы потребители могли приспособиться", — объясняет экономист в комментарии "Телеграфу".

В то же время, по словам Владимира Дубровского, в процессе повышения тарифов правительству следует избегать повторения ошибок власти 2014-2015 годов, когда удовлетворялись потребности монополистов в области электрогенерации (которых в Украине не должно быть в принципе), не совершенствуя при этом регулирование и рыночную конкуренцию в поставках. услуг.

Система субсидирования бытовых потребителей за счет высоких тарифов для предприятий с началом войны стала еще менее совершенной, говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса. Сегодня промышленность потребляет гораздо меньшие объемы электроэнергии, ведь крупные заводы не работают, значительная часть бизнеса и предприятий остановили свою деятельность или значительно снизили мощности. В таких условиях продолжать реализовать электроэнергию населению по тарифам, значительно ниже рыночной цены, просто невозможно.

"Версия с повышением тарифов ради финансирования восстановления энергосистемы выглядит несколько притянутой за уши, ведь эти потребности действительно должны покрываться за счет наших западных партнеров. В то же время внешних вливаний может не хватать на полное восстановление, ведь данная система финансирования не всегда работает совершенно. В таком случае повышение тарифов действительно может быть одним из действенных инструментов решения проблемы подготовки к следующей зиме", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Идея компенсировать дефицит средств в "Энергоатоме" за счет возобновления экспорта электроэнергии в Европу не является жизнеспособной. По словам Сергея Фурсы, экспорт все еще остается ограниченным — полученных денег просто не хватит на покрытие разницы между себестоимостью и действующим тарифом для населения. В то же время рост тарифа даже на 1 грн действительно сыграет свою роль в финансировании. Упреки в получении кем-либо одним прибыли от экспорта, по словам Фурсы, также не очень понятны. Если электроэнергию экспортирует его компания, то вполне естественно, что часть выручки от этого получает именно она

"Мы же не обвиняем аграриев в том, что они зарабатывают на экспорте украинского зерна? Здесь работает та же система", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".