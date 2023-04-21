Стрибок напруги. Навіщо влада вирішила різко збільшити тарифи на електроенергію та куди підуть гроші

Українцям слід готуватися до збільшення сум у платіжках

Український уряд готується підвищити тарифи на електроенергію для населення. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" нещодавно повідомив експерт у сфері енергетики та ЖКГ Олег Попенко. Про розробку програм, що дозволять переглянути тарифи, говорять і самі посадовці. За деякими даними, розглядаються одразу декілька концепцій зміни вартості послуг: від здорожчання на 1 грн за кВт-год, до встановлення ринкових цін для усіх споживачів, що підвищить тариф одразу до 5-6 грн за кіловат-годину.

"Телеграф" звернувся до економістів та експертів з питань ЖКГ, аби з'ясувати, чому уряд наважився на такі радикальні кроки саме зараз.

"Прогрів" населення вже розпочався

У серпні минулого року в Україні був введений мораторій на підвищення тарифів на постачання теплоенергії, гарячої води та розподіл газу під час дії воєнного стану і протягом шести місяців після його завершення. Зміна вартості електроенергії при цьому не підлягала окремому контролю.

Ймовірно, така вибірковість була пов'язана з тим, що тарифи на цей вид послуг для побутових споживачів практично не переглядалися з 2017 року і сьогодні становлять 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень за понад 250 кіловат-годин на місяць. Підприємці наразі сплачують за електроенергію близько 6 грн за кВт-год.

У січні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що тарифи на електроенергію будуть збережені до завершення опалювального сезону, а спеціальний період з пільговими цінами діятиме до 30 квітня. Водночас, в уряді заявляли, що навесні Кабмін планує підвищити тарифи на електроенергію, але вразливі верстви населення не постраждають від такого рішення, так як зможуть скористатися монетизованою субсидією.

Станом на сьогодні офіційних заяв від влади про ухвалення даного рішення не надходило, проте, відповідні наміри були задекларовані у меморандумі з МВФ ще наприкінці березня, а нинішня риторика посадовців вказує на "прогрів" населення перед оголошенням неприємних новин. Так, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, рішення про встановлення нових тарифів на електроенергію може стати "одним із рішень для відновлення енергосистеми" після масованих атак з боку рф.

"Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 гривень за кіловат-годину, і вісім гривень за кіловат-годину. Будемо дивитися. Тому що тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, – дуже великий виклик… Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період", – заявив міністр під час пресконференції 18 квітня.

Обурення суспільства — розплата за нерішучість влади

Рішення про підвищення тарифів на електроенергію є цілком виправданим і назріло вже дуже давно, каже екс-міністр з питань ЖКГ, народний депутат України Олексій Кучеренко.

Так, згідно з фінансовою звітністю "Енергоатому", собівартість електроенергії сьогодні складає 60 копійок, а населенню постачається за 12 копійок. Решта в тарифі — витрати на доставку, плата операторам систем розподілу та "Укренерго". Для того, щоб підприємство не працювало у збиток, особливо після корпоратизації, тарифи повинні бути збільшені, пояснює нардеп в коментарі "Телеграфу".

Водночас, за словами екс-міністра, уряд зробив велику помилку, затягнувши з ухваленням цього рішення, адже в сьогоднішніх умовах зростання тарифу одразу у кілька разів може призвести до бурхливої реакції з боку населення.

"Про необхідність перегляду тарифів ще у 2019 році говорив тодішній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк. Так, це непопулярне політичне рішення, але така доля влади — пояснювати громадянам мотиви своїх кроків і виконувати їх. Своєчасно цього зроблено не було, а тепер це виливається у те, що на енергоринку зростає дефіцит коштів і його необхідно чимось покривати. Якби тарифи підвищувались поступово, це не викликало б такого ажіотажу", — каже Олексій Кучеренко.

Також нардеп зазначає: спроби посадовців мотивувати здорожчання послуг дефіцитом коштів на відновлення інфраструктури не відповідають дійсності, адже для цих потреб в уряду є окремі джерела фінансування.

Попри те, що зростання тарифів у декілька разів в розпал війни, ймовірно, обурить українців, до критичних наслідків та накопичення боргів у населення воно не призведе, впевнений екс-міністр.

"За статистикою НКРЕКП, більше половини населення споживають близько 150 кіловат електроенергії на місяць. Тобто, навіть, якщо тариф збільшиться вдвічі, це призведе до витрати зайвих 220 грн у місяць на цілу родину. Це 2500 грн на рік. Враховуючи, що взимку таку суму ми щомісяця віддаємо лише за опалення, це не стане критичною зміною", — резюмує Олексій Кучеренко.

Причин для здорожчання вдосталь

Станом на сьогодні "Енергоатом" працює у збиток. До того ж, тарифи для побутових споживачів фактично субсидуються за рахунок високих тарифів для підприємств. За словами старшого економіста CASE Україна Володимира Дубровського, це не стимулює населення заощаджувати енергоресурси.

"Скажімо, коли людина стоїть перед вибором: опалювати житло газом, пелетами чи електрикою, виходячи з фактичних тарифів, останній варіант їй здається найбільш вигідним. Проте, якщо взяти до уваги собівартість електроенергії, такий вид опалення виявиться дорожчим за інші. Це спотворює вибір споживачів, а взимку створює дефіцит потужностей електростанцій. Тому підведення тарифів до собівартості — об'єктивно виправдане рішення, яке слід впроваджувати поступово, щоб споживачі мали змогу пристосуватися", — пояснює економіст в коментарі "Телеграфу".

Водночас, за словами Володимира Дубровського, в процесі підвищення тарифів уряду слід уникати повторення помилок влади 2014-2015 років, коли задовольнялися потреби монополістів у галузі електрогенерації (яких в Україні не мало б бути взагалі), не удосконалюючи при цьому регулювання і ринкову конкуренцію у постачанні послуг.

Система субсидіювання побутових споживачів за рахунок високих тарифів для підприємств з початком війни стала ще більш недосконалою, каже інвестиційний банкір Сергій Фурса. Сьогодні промисловість споживає набагато менші обсяги електроенергії, адже великі заводи не працюють, значна частина бізнесу та підприємств зупинили свою діяльність, або ж значно знизили потужності. За таких умов продовжувати реалізувати електроенергію населенню за тарифами, значно нижчими від ринкової ціни, просто неможливо.

"Версія з підвищенням тарифів заради фінансування відновлення енергосистеми виглядає дещо притягнутою за вуха, адже ці потреби дійсно повинні покриватись коштом наших західних партнерів. Водночас, зовнішніх вливань може не вистачати на повну відбудову, адже дана система фінансування не завжди працює досконало. В такому випадку підвищення тарифів дійсно може бути одним з дієвих інструментів вирішення проблеми підготовки до наступної зими", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Ідея компенсувати дефіцит коштів в "Енергоатомі" за рахунок відновлення експорту електроенергії до Європи не є життєздатною. За словами Сергія Фурси, наразі експорт обмежений — отриманих грошей просто не вистачить на покриття різниці між собівартістю і діючим тарифом для населення. Водночас, зростання тарифу навіть на 1 грн дійсно зіграє свою роль у фінансуванні. Експерт також впевнений, що закиди щодо отримання кимось одним основного прибутку від експорту, не дуже зрозумілі. Якщо електроенергію експортує якась компанія, то цілком природно, що частину виручки з цього отримує саме вона.

"Ми ж не звинувачуємо аграріїв у тому, що вони заробляють на експорті українського зерна? Тут працює та ж сама система", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".