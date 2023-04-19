"Издевательство. В стране война": украинцы негодуют из-за тарифов на электроэнергию

Украинцы считают, что при тех зарплатах и пенсиях, что есть сейчас, платить за свет еще больше невозможно

В Украине рассматривают вопрос о двухэтапном росте тарифов на электроэнергию и не исключено, что уже в мае счета за электричество могут взлететь. Однако украинцы категорически не согласны с вероятным повышением цен.

После публикации материала "Телеграфа" с экспертом в сфере энергетики и ЖКХ Олег Попенко насчет возможного повышения тарифов, в сети началось бурное обсуждение и негодование со стороны наших граждан. Украинцы крайне возмущены, что во время полномасштабной войны, когда многие остались без работы, в принципе поднимают вопрос повышения стоимости на электроэнергию.

Часть пользователей сети возмущает и тот факт, что наша страна продает за границу электроэнергию, но для своих граждан делает ее дороже. Отметим, что с понедельника, 17 апреля, Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию.

Украинцы негодуют, что платить еще больше за коммунальные услуги при неизменных зарплатах, будет крайне сложно.

Подробнее о том, на сколько могут измениться цены на электроэнергию, читайте в материале: В мае за свет заплатим больше? "Телеграф" узнал, какие тарифы приготовили для украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Нацкомиссии рассказали украинцам, будут ли в 2023 году повышать тарифы на воду.