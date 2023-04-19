"Знущання. У країні війна": українці обурюються через тарифи на електроенергію

Українці вважають, що за тих зарплат і пенсій, що є зараз, платити за світло ще більше неможливо

В Україні розглядають питання про двоетапне зростання тарифів на електроенергію і не виключено, що вже у травні рахунки за електрику можуть злетіти. Проте українці категорично не погоджуються з ймовірним підвищенням цін.

Після публікації матеріалу "Телеграфа" з експертом у сфері енергетики та ЖКГ Олег Попенко щодо можливого підвищення тарифів, у мережі почалося бурхливе обговорення та обурення з боку наших громадян. Українці вкрай обурені, що під час повномасштабної війни, коли багато хто залишився без роботи, у принципі порушують питання підвищення вартості на електроенергію.

Частину користувачів мережі обурює і той факт, що наша країна продає за кордон електроенергію, але для своїх громадян робить її дорожчою. Зазначимо, що з понеділка, 17 квітня, Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини.

Українці також розгнівані через те, що платити ще більше за комунальні послуги за незмінних зарплат, буде вкрай складно.

Докладніше про те, на скільки можуть змінитись ціни на електроенергію, читайте у матеріалі: У травні за світло заплатимо більше? "Телеграф" дізнався, які тарифи приготували для українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Нацкомісії розповіли українцям, чи будуть у 2023 році підвищувати тарифи на воду.