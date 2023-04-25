Підвищення тарифів на електроенергію відкладається – у Кабміні назвали термін

Підвищення тарифів на електроенергію, ймовірно, буде, але не зараз

Кабінет міністрів України продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць, незважаючи на велике бажання влади їх збільшити.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду України у вівторок, 25 квітня, повідомив у своїй вступній промові на початку засідання прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", – сказав прем’єр.

Шмигаль зазначив, що це рішення "сприятиме забезпеченню стійкості, ефективності та справедливості нашої держави".

У свою чергу представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі уточнив, що уряд вніс зміни до постанови від 05.06.2019 р. №483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

"Продовжено, з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного стану в Україні, дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня 2023 року", — написав він.

Таким чином ціна на електроенергію для населення до червня становитиме 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання (до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно).

Як повідомлялося, наприкінці квітня повинна було закінчитись дія пільгового тарифу на електроенергію.

При цьому влада розглядала одразу кілька концепцій зміни вартості послуг: від відносно щадного подорожчання на гривню за кВт-год і до встановлення ринкових цін для всіх споживачів, що підвищить тариф одразу до 5-6 грн за кіловат-годину.