Без підвищення тарифів на електроенергію не обійтися: Фурса пояснив, чому уряд не має виходу

Вартість електроенергії для населення може підвищити вже найближчим часом.

Кабмін України готується до підвищення тарифів на електрику для населення, оскільки розрив між собівартістю електроенергії та її ціною для споживачів змушує підприємства працювати на збитки.

Так, інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів "Телеграфу", що після початку війни система субсидування побутових споживачів за рахунок високих тарифів для підприємств перестала бути ефективною.

Це пов’язано з тим, що промисловість споживає зараз набагато менше електрики, оскільки заводи стоять, а багато бізнесменів згорнули діяльність. У цих умовах продавати електрику населенню за тарифами, які нижчі від ринкової ціни, стало неможливим.

При цьому Фурса каже, що відновлення енергосистеми має фінансуватись західними партнерами, проте цих коштів може не вистачити для повного відбудови.

"У такому разі підвищення тарифів справді може бути одним із дієвих інструментів розв'язання проблеми підготовки до наступної зими", — говорить він.

Також експерт зазначає, що дефіцит коштів в "Енергоатомі" не вдасться покрити шляхом відновлення експорту електрики до Європи, оскільки він зараз обмежений та його явно недостатньо, щоб перекрити різницю у собівартості та тарифах для населення.

Водночас Фурса зазначає, що підвищення тарифу хоча б на 1 грн відіграє істотну роль у фінансуванні виробників електрики.

Також він не розуміє претензій до того, що енергокомпанії отримують прибуток від експорту електрики.

"Ми ж не звинувачуємо аграріїв у тому, що вони заробляють на експорті українського зерна? Тут працює та сама система", — пояснив він.

Більше теми читайте в матеріалі "Телеграф": Стрибок напруги. Навіщо влада вирішила різко збільшити тарифи на електроенергію і куди підуть гроші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Нацкомісії розповіли українцям, чи будуть у 2023 році підвищувати тарифи на воду.