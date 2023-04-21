Без повышения тарифов на электроэнергию не обойтись: Фурса объяснил, почему у правительства нет выхода

Стоимость электроэнергии для населения могут повысить уже в ближайшее время.

Кабмин Украины готовится к повышению тарифов на электричество для населения, поскольку разрыв между себестоимостью электроэнергии и ее ценой для потребителей заставляет предприятия работать в убыток.

Так инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал "Телеграфу", что после начала войны система субсидирования бытовых потребителей за счет высоких тарифов для предприятий перестала быть эффективной.

Это связано с тем, что промышленность потребляет сейчас гораздо меньше электричества, так как заводы стоят, а многие бизнесмены свернули деятельность. В этих условиях продавать электричество населению по тарифам, которые ниже рыночной цены, стало невозможным.

При этом Фурса говорит, что восстановление энергосистемы должно финансироваться западными партнерами, однако этих средств может не хватить для полной отстройки.

"В таком случае повышение тарифов действительно может быть одним из действенных инструментов решения проблемы подготовки к следующей зиме", — говорит он.

Также эксперт отмечает, что дефицит средств в "Энергоатоме" не удастся покрыть за счет возобновления экспорта электричества в Европу, поскольку он сейчас ограничен и его явно недостаточно, чтобы перекрыть разницу в себестоимости и тарифами для населения.

Вместе с тем Фурса отмечает, что поднятие тарифа хотя бы на 1 грн сыграет существенную роль в финансировании производителей электричества.

Также он не понимает, претензий к тому, что энергокомпании получают прибыль от экспорта электричества.

"Мы же не обвиняем аграриев в том, что они зарабатывают на экспорте украинского зерна? Здесь работает та же система", — объяснил он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Скачок напряжения. Зачем власти решили резко увеличить тарифы на электроэнергию и куда пойдут деньги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Нацкомиссии рассказали украинцам, будут ли в 2023 году повышать тарифы на воду.