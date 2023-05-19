Специальный "экономный" тариф: украинцы могут меньше платить за свет

Со специальным тарифом на счетчике электроэнергии можно сэкономить до 50%

Вопрос экономии на коммунальных платежах актуален в любое время. Благо, двузонные счетчики на электроэнергию позовляют настроить ночной тариф, по которому потреблять электричество будет в разы выгоднее.

На портале Today рассказали, что с двузонным счетчиком потребители смогут экономить до 50% на оплате счетов за элетроэнергию. Осталось только правильно настроить нужный режим.

На экране двузонного счетчика отображается режим "день" и режим "ночь", а также общий объем потребленной электроэнергии. Ночной тариф действует в часы минимальной нагрузки с 23:00 до 07:00 следующего дня и его стоимость дешевле: до 250 кВт-ч в месяц – 0,72 грн/кВт; более 250 кВт-ч в месяц – 0,84 грн/кВт. Это ровно половина от обычного тарифа.

Таким образом, двухонный счетчик позволяет существенно экономить на тарифах за электроэнергию, если пользоваться энергозатратными приборами после 23:00. Речь идет о мальтиварке, стиральной и посудомоечной машинах, хлебопечках, обогревателях и других приборах, которые потребляют больше всего энергии. А в сочетании с "умными" програмируемыми розетками, которые будут запускать приборы в установленное время, жизнь станет еще проще.

Кроме того, у двузонных счетчиков есть еще одно преимущество — они могут автоматически передавать показатели поставщику благодаря системе коммерческого учета электроэнергии (АСКОЭ). Эта программа устанавливается во время подключения счетчика, а если этого не произошло, то потребителям необходимо передавать показания самостоятельно за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, обязательно ли проходить проверку счетчиков во время войны. В мирное время необходимо проходить плановую поверку счетчиков воды каждые 4 года, а счетчиков газа — каждые 8 лет.