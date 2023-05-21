Причиной повышения тарифа на свет для населения является необходимость восстановления после обстрелов — НКРЭКУ

В НКРЭКУ назвали сумму, которая необходима для возобновления и подготовки к осенне-зимнему периоду энергосистемы Украины

Чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону, нужно примерно 45-46 млрд грн.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

"Причина необходимости поднятия тарифов — осуществление аварийно-восстановительных работ после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры. Для восстановления и подготовки к осенне-зимнему периоду, к осенне-зимнему максимуму составляет примерно 45-46 миллиардов гривен", — сказал он.

По словам главы Регулятора, если рассчитывать, как эту сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до уровня 2 гривны 88 копеек за кВт-ч.

Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.