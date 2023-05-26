"Нинішній тариф збитковий": що буде з цінами на електроенергію в Україні

Тариф, який нині діє у країні, не покриває навіть собівартості

Протягом кількох місяців в Україні обговорюється тема можливого підвищення тарифів на електроенергію. Проте уряд поки що не прийняв чіткого рішення з цього питання.

Перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів "Телеграфу", що буде з тарифами і чому є потреба у їх підвищенні.

"Це повноваження уряду, і зараз він визначатиметься. Наскільки я знаю, нещодавно питання тарифів на електроенергію обговорювали на нараді у прем’єра, але рішення остаточного так і не ухвалили. Є обґрунтування, і необхідність цього кроку всім зрозуміла, але уряд боїться взяти на себе відповідальність. Бути прем’єром і керувати Кабміном означає не просто піаритися на нескінченних конференціях. Це ще й ухвалювати непопулярні рішення. Тому чекаємо", — зазначив він.

За словами Кучеренка, насамперед на підвищенні тарифів наполягають державні підприємства через брак коштів, які зараз надходять на ринок.

"Щоб покривати діючий тариф для споживачів, на дотації витрачають 140 млрд грн на рік. Такою є ціна цього PSO (спеціальних обов’язків учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. — Ред.) для "Енергоатома". Нинішній тариф на сьогоднішній день збитковий, він не покриває навіть собівартості", — підсумував Олексій Кучеренко.

Повний текст читайте у матеріалі на нашому сайті: "Це – політично та соціально небезпечна тема": Олексій Кучеренко про тарифи на електроенергію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 квітня 2023 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зробив заяву про те, що уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення на місяць.