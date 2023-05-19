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Спеціальний "економний" тариф: українці можуть менше платити за світло

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Автор
Двозонні лічильники допомагають заощаджувати гроші на оплаті комуналки Новина оновлена 19 травня 2023, 23:22
Двозонні лічильники допомагають заощаджувати гроші на оплаті комуналки. Фото Ілюстративне фото

Зі спеціальним тарифом на лічильнику електроенергії можна заощадити до 50%

Питання економії на комунальних платежах актуальне у будь-який час. Благо, двозонні лічильники на електроенергію дозволяють налаштувати нічний тариф, за яким споживати електрику буде в рази вигідніше.

На порталі Today розповіли, що із двозонним лічильником споживачі зможуть економити до 50% на оплаті рахунків за електроенергію. Залишилося лише правильно налаштувати потрібний режим.

На екрані двозонного лічильника відображається режим "день" та режим "ніч", а також загальний обсяг спожитої електроенергії. Нічний тариф діє у години мінімального навантаження з 23:00 до 07:00 наступного дня та його вартість дешевша: до 250 кВт-год на місяць – 0,72 грн/кВт; понад 250 кВт-год на місяць – 0,84 грн/кВт. Це рівно половина від звичайного тарифу.

Таким чином, двоонний лічильник дозволяє суттєво економити на тарифах за електроенергію, якщо користуватися енерговитратними приладами після 23:00. Йдеться про мальтиварку, пральну та посудомийну машини, хлібопічки, обігрівачі та інші прилади, які споживають найбільше енергії. А у поєднанні з "розумними" програмованими розетками, які запускатимуть прилади у встановлений час, життя стане ще простіше.

Крім того, двозонні лічильники мають ще одну перевагу — вони можуть автоматично передавати показники постачальнику завдяки системі комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Ця програма встановлюється під час підключення лічильника, а якщо цього не відбулося, то споживачам необхідно передавати показання самостійно за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи обов’язково проходити перевірку лічильників під час війни. У мирний час необхідно проходити планову перевірку лічильників води кожні 4 роки, а лічильників газу кожні 8 років.

Теги:
#Тариф #Електроенергія #Лічильники #Показники лічильника