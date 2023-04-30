Зима не за горами: в Міненерго заявили про необхідність підвищити тарифи на електроенергію

У Кабміні сподіваються на надходження від експорту електроенергії та допомогу партнерів

Незважаючи на недавнє продовження дії фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць, рішення про підвищення тарифів все ж таки необхідно приймати. В іншому випадку енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими.

Про це заявив в ефірі Національного телемарафону заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров.

"Будь-які зміни тарифів у піки зростання — це важке та вимушені рішення. Поки уряд і НКРЕКУ опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення прийняти, інакше енергосистема не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою за попередню ", — сказав Сафаров.

Заступник міністра також зазначив, що для вразливих категорій населення надаватиметься допомога, щоб вони могли платити за електроенергію. Джерелами фінансування можуть бути надходження від експорту електроенергії та фінансова допомога партнерів, про яку зараз ведуться перемовини.

Сафаров додав, що міжнародні партнери надають підтримку і сфері оновлення української енергетики.

Україна вже отримала 150 млн євро від ЄС для фонду підтримки енергетики та 200 млн гранту від Світового банку. Але, за його словами, цих ресурсів замало.

Нагадаємо, що раніше у Кабміні пропонували підвищити тарифи на світло майже вдвічі — з нинішніх 1,44 грн. до 2,4-2,8 грн. за 1 кВт/год. Ймовірно, саме до озвучених раніше тарифів і буде запропоновано повернутись надалі.