Тарифи хочуть підняти майже вдвічі: скільки українцям доведеться платити за електрику

Підвищення тарифів необхідне через високу вартість відновлення енергосистеми

Наразі в Україні ще не ухвалили остаточного рішення щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення, проте є ймовірність того, що мешканцям нашої країни доведеться платити вдвічі більше.

Як передає пресслужба НКРЕКУ, про це розповів голова відомства Костянтин Ущаповський, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, можливе збільшення тарифів безпосередньо пов’язане із серйозними збитками, які отримала енергосистема України після російських обстрілів, а також високою вартістю відновлення.

Ущаповський нагадав, що для відновлення електроживлення у споживачів після обстрілів було налагоджено тимчасові схеми подачі електрики, проте під час проходження нового опалювального сезону вони будуть неможливими.

"Розглядається кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту", — зазначив він. .

Нагадаємо, що за поки що чинними тарифами українці платять:

1,44 грн за кВт-год за споживання менше ніж 250 кВт-год на місяць;

1,68 грн за кВт-год. при споживанні понад 250 кВт-год.

Як повідомлялося раніше, внаслідок російського обстрілу понад 50% української енергетичної інфраструктури було пошкоджено. Хоча через потепління планові відключення світла у більшості областей припинилися, проте не виключено, що вони повернуться у майбутньому.