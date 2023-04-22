Тарифы хотят поднять почти в два раза: сколько украинцам придется платить за электричество

Повышение тарифов необходимо из-за высокой стоимости восстановления энергосистемы

В настоящее время в Украине еще не приняли окончательного решения относительно пересмотра тарифов на электроэнергию для населения, однако есть вероятность того, что жителям нашей страны придется платить в два раза больше.

Как передает пресс-служба НКРЭКУ, об этом рассказал глава ведомства Константин Ущаповский отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, возможное увеличение тарифов напрямую связано с серьезным ущербом, который получила энергосистема Украины после российских обстрелов, а также высокой стоимостью восстановления.

Ущаповский напомнил, что для возобновления электропитания у потребителей после обстрелов были настроены временные схемы подачи электричества, однако во время прохождения нового отопительного сезона они будут невозможными.

"Рассматривается несколько вариантов установки новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Главной здесь является задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты", — отметил он.

Напомним, что по пока действующим тарифам украинцы платят:

1,44 грн за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч на месяц;

1,68 грн за кВт-ч при потреблении больше 250 кВт-ч.

Как сообщалось ранее, вследствие российских обстрелов более 50% украинской энергетической инфраструктуры было повреждено. Хоть из-за потепления плановые отключения света в большинстве областей прекратились, однако не исключено, что они вернутся в будущем.